В НАТО сообщили о наличии доказательств зверств в Буче военными РФ

Североатлантический альянс располагает доказательствами того, что за массовыми убийствами мирных жителей и другими зверствами в Буче стоят именно российские военные.﻿ Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Новое время.

"Мы видели зверства в Буче и других городах в Украине. Эти зверства произошли в тот период, когда РФ контролировала эти территории, так что они несут ответственность. Во-вторых, у нас есть информация из многих разных источников, в том числе из открытых источников, СМИ, коммерческих спутников, и все они говорят одно и то же — что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине, и что это произошло в период, когда РФ контролировала эти территории" , — подчеркнул он.

После бегства оккупантов из Киевской области мир смог увидеть результаты их зверства, жертвами которого стали сотни человек.

В свою очередь кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк, якобы мирные жители были казнены уже после ухода ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты именно с приходом российских войск.