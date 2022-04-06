С начала войны в Украине продукты значительно подорожали
В Украине с начала полномасштабного вторжения России наблюдается значительный рост цен почти на все продовольственные товары, сообщает УНИАН.
Как заявили в Госпродпотребслужбе, в частности подорожали такие продукты:
- хлеб пшеничный на 28,5%,
- хлеб ржано-пшеничный - 12,5%,
- крупа гречневая - 25,5%,
- макаронные изделия - 24,5%,
- масло подсолнечное - на 11,9%,
- лук репчатый - 27,2%.
Похожая ситуация и с другими продуктами, отметили в ведомстве.
"Нарушения были установлены в каждом втором субъекте хозяйствования. По результатам проведенной работы были снижены цены до экономически обоснованного уровня, выставлены ценники на товары, восстанавливалась работа платежных терминалов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что предприниматели должны реализовывать товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения по экономически обоснованной цене.