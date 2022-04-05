Все меньше украинцев поддерживают членство в НАТО

Поддержка вступления Украины в НАТО среди украинцев продолжает снижаться на фоне недостаточно жесткой позиции по оказанию поддержки Киеву в условиях полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, на конец марта этот показатель составит 68%.

В первые дни войны России против Украины уровень поддержки вступления в НАТО возрос с 62 до 76%, а после отказа Альянса закрывать небо от вражеской авиации начал снижаться до 72%.

Социологи констатируют, что на данный момент этот показатель приближается к довоенному периоду.

Опрос проводился с 30 по 31 марта. Было опрошено 1500 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Украина неоднократно призывала НАТО и мировое сообщество закрыть небо для предотвращения бомбардировок российской авиации, но получала отказ. Альянс и США объясняли такое решение угрозой полномасштабной войны в Европе.

В середине марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО.