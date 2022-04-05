Компания "Ашан" частично сворачивает работу в России

Французская торговая сеть "Ашан" остановила инвестиции и поставки в Россию, хотя закрывать магазины пока не будет. Раньше сеть отказывалась как-либо ограничивать свою деятельность в РФ. Решение приняли под давлением общественности, в том числе украинских сотрудников сети, которые требовали прекратить финансирование войны России против Украины, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщило украинское представительство "Ашана". Украинские сотрудники отмечают, что главный офис получил десятки писем и обращений от тысяч работников сети. На такое сообщение ответили в "Ашан Россия". Там заявили: информация "сворачивании деятельности" не соответствует действительности.

По просьбе издания, в украинском офисе пояснили: "российский офис, вероятно, опроверг свое закрытие. Многие СМИ неправильно трактовали. На самом деле есть уже публичное заявление гендиректора Ив Клода о том, что "Ашан" не будет инвестировать в РФ. Также есть сообщение о прекращении собственного импорта", – пояснили в офисе компании.

Также в пресс-службе уточнили: речь идет о той импортной продукции, которая является собственным производством "Ашана". В основном это текстиль, товары из отдела "Сад и Огород", однако есть и продукты питания, например, сыры.