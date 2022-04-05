"Север": украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине

Подразделения Государственной пограничной службы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.﻿﻿ Об этом заявило оперативное командование "Север", сообщает Украинская правда.

"Подразделения ГПС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", - информировало командование. 

Населенные пункты Неданчичи и Днепровское расположены в Черниговской области возле границы с Беларусью, Горск – возле границы с Россией.

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