"Север": украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине
Подразделения Государственной пограничной службы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области. Об этом заявило оперативное командование "Север", сообщает Украинская правда.
"Подразделения ГПС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", - информировало командование.
Населенные пункты Неданчичи и Днепровское расположены в Черниговской области возле границы с Беларусью, Горск – возле границы с Россией.