Сервисные центры МВД возобновили выдачу индивидуальных номеров
Перечень услуг которые предоставляли сервисные центры МВД до войны постепенно восстанавливается. Индивидуальные номерные знаки снова можно заказать и получить, сообщает 24 Канал.
"С сегодняшнего дня сервисные центры МВД восстанавливают еще одну услугу – заказ индивидуальных номерных знаков", – отметил заместитель министра МВД Богдан Драпятый.
Услугу можно заказать в любом открытом сервисном центре МВД. А вот получить свой ИНЗ заказчик сможет:
- ГСЦ МВД (г. Киев, ул. Лукьяновская, 62)
- РСЦ МВД во Львовской области (г. Львов, ул. Даниила Апостола, 11)
Перечень документов остается без изменений.