Сервисные центры МВД возобновили выдачу индивидуальных номеров

Сервисные центры МВД возобновили выдачу индивидуальных номеров

Перечень услуг которые предоставляли сервисные центры МВД до войны постепенно восстанавливается. Индивидуальные номерные знаки снова можно заказать и получить, сообщает 24 Канал.

"С сегодняшнего дня сервисные центры МВД восстанавливают еще одну услугу – заказ индивидуальных номерных знаков", – отметил заместитель министра МВД Богдан Драпятый.

Услугу можно заказать в любом открытом сервисном центре МВД. А вот получить свой ИНЗ заказчик сможет:

  • ГСЦ МВД (г. Киев, ул. Лукьяновская, 62)
  • РСЦ МВД во Львовской области (г. Львов, ул. Даниила Апостола, 11)

Перечень документов остается без изменений.

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