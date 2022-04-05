ОГА: под Тернополем из-за обломков ракеты произошла утечка химикатов

В Тернопольской области из-за падения обломков вражеской крылатой ракеты в ночь на вторник повреждено 6 резервуаров с органическими удобрениями, произошла утечка химикатов.﻿ Об этом информировала Тернопольская областная государственная администрация, сообщает Украинская правда.

"Ночью на территории Тернопольской области, в Кременецком районе, силами ПВО была сбита крылатая ракета. Ее обломки повредили 6 резервуаров с органическими удобрениями, в результате чего произошла утечка химикатов, основной составляющей которых является аммиак. Уже через несколько часов удалось устранить утечку. Специалисты Тернопольского лабораторного центра периодически проводят обследование окружающей среды" , - говорится﻿ в заявлении ОГА.

Сообщается, что также произошло загрязнение воды в реке Иква. Жителям населенных пунктов вблизи реки рекомендуется ограничить употребление воды из колодцев. В населённые пункты доставляют питьевую воду.