Польша решила купить у США 250 танков Abrams

Польша официально подписала соглашение о покупке у США 250 современных танков M1A2 Abrams на сумму $4 млрд 740 млн. Об этом во вторник заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Укринформ.

"Это очень важный день в истории польско-американского сотрудничества. Это также очень важный день в истории польской армии" , – заявил Блащак после подписания соглашения в присутствии посла США в Польше Марка Бжезинского.

Он подчеркнул, что закупка этих танков является очень значительным усилением польской армии. По его словам, эти танки попадут в 18-ю механизированную дивизию (г. Седльце, Мазовецкое воеводство) на востоке Польши.

Блащак отметил, что благодаря этим танкам будет укреплена польская армия для отпугивания потенциального агрессора.

Как сообщалось, Варшава приняла решение о закупке танков M1A2 Abrams в июле прошлого года. Первые 28 танков попадут на вооружение польской армии в 2022 году, а завершение поставок планируется в 2026 году. Вместе с танками Польша получит пакет логистического обслуживания и учебные симуляторы.