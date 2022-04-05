CIT: армия РФ будет продолжать совершать зверства против украинцев

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team считает, что российская армия будет продолжать совершать зверские преступления, которые были зафиксированы в Буче, сообщает Новое время.

В организации обращают внимание на заявление Министерства обороны России, что будто бы украинскими спецслужбами организованы постановочные съёмки с якобы убитыми мирными жителями в городах Сумы, Конотоп и других.

«Есть основания предполагать, что это предупреждение, где будет Буча-2, Буча-3 и так далее. Скорее всего, Буча будет не единственным случаем массовых убийств мирных граждан. Мы получали аналогичные сообщения из других городов и других регионов Украины, где были российские войска» , — предполагают в CIT.

По информации CIT, из Сумской области, вероятно, в данный момент отходят российские войска, «но некоторые населенные пункты пока непонятно, под чьим контролем. Например, Бурынь, вроде бы есть видеозаписи, где российские войска уходят, но пока мы не видели захода украинских сил в этот населенный пункт».