Горсовет: коллаборанты "ОПЗЖ" корректировали огонь по Мариуполю

Коллаборанты из "ОПЗЖ" в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру. Об этом заявила пресс-служба Мариупольского горсовета, сообщает Украинская правда.

"Получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры... Оказалось, именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас руководство геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ. Но считаем, что вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев:Иващенко Константин Владимирович, Хаджинов Дмитрий Михайлович, Хармышев Евгений Александрович, Сотникова Наталья Анатольевна, Карпенко Елена Васильевна" , - говорится в сообщении﻿ горсовета

В горсовете отметили, что с первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города. В частности, коммунальные предприятия и технику, склады с продовольствием и медикаментами.

Башни мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения.

Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам.