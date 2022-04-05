Глава Киевской ОВА показал видео уничтоженной Бородянки
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба показал кадры из сплошь уничтоженного россиянами городка Бородянка. , сообщает Украинская правда.
"К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. У нас впереди очень много работы. Мы все отстроим", - написал Кулеба в telegram-канале.
Кулеба добавил, что въезд в город закрыт. Там работают спасатели и стражи порядка для документирования обстоятельств преступлений оккупантов.
На видео видны напрочь разрушенные дома, поваленные деревья и уничтоженное дорожное покрытие.