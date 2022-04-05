Глава Киевской ОВА показал видео уничтоженной Бородянки

Глава Киевской ОВА показал видео уничтоженной Бородянки
Фото: ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУЛЕБА

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба показал кадры из сплошь уничтоженного россиянами городка Бородянка.﻿﻿ ﻿, сообщает Украинская правда.

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ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУЛЕБА
"К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. У нас впереди очень много работы. Мы все отстроим", - написал Кулеба в telegram-канале.

Кулеба добавил, что въезд в город закрыт. Там работают спасатели и стражи порядка для документирования обстоятельств преступлений оккупантов.

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ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУЛЕБА

На видео видны напрочь разрушенные дома, поваленные деревья и уничтоженное дорожное покрытие.

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