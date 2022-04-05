Пресс-служба: нацгвардейцы взяли под охрану ЧАЭС

На Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины и взяли объект под свою охрану. Об этом заявила пресс-служба ЧАЭС в Facebook, сообщает Новое время.

"Основными задачами нацгвардейцев на площадке являются охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов" , — говорится в заявлении.

ЧАЭС отмечает, что ключевыми задачами являются:

Проверка ВСУ безопасности площадки и ее транспортной инфраструктуры.

Проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились оккупационные войска РФ, которые, по данным ЧАЭС, полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности.

Ротация персонала смены, которая находится на площадке.

В пресс-службе напомнили, что 46 добровольцев отправились на площадку ЧАЭС в результате ротации персонала 20 марта, а также 13 работников продолжают находиться на рабочих местах уже около 1000 часов — с самого начала оккупации станции.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения. По данным Генштаба ВСУ, в белорусский Гомель привезли облученных российских военных.