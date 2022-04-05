США выделят более $1 млрд на украинских беженцев

Соединенные Штаты подтвердили готовность выделить более $1 миллиарда для обеспечения гуманитарной помощи 10 миллионам жителей Украины, которые превратились в беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также странам, которые принимают этих людей.﻿ Об этом заявила во вторник во время заседания Совета Безопасности ООН постоянная представительница США при Организации посол Линда Томас-Гринфилд, сообщает Укринформ.

"Мы готовы выделить более $1 миллиарда в качестве нового финансирования для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от войны России в Украине" , - отметила дипломат.

Посол также выразила готовность Соединенных Штатов принять более 100 тысяч беженцев из Украины.

Она подчеркнула, что война россии в Украине привела к наибольшему кризису беженцев в Европе со времен Второй мировой войны, страны же, которые принимают людей из Украины, «имеют надежного партнера в лице Соединенных Штатов».

Постоянная представительница США напомнила, что, по оценкам ООН, война путина в Украине превратила более 4 миллионов человек в беженцев, еще 6 миллионов – во внутренне перемещенных лиц.