Зеленский призвал ООН изменить систему безопасности
Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по поводу массовых убийств, совершенных российской армией в Буче, сообщает Укринформ.
«Офис может специализироваться на превентивных мерах по поддержанию мира», - сказал Президент.
По его словам, мир имеет дело с «государством, которое превращает право вето в Совете Безопасности ООН в право смерти, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, позволяющей злу быть безнаказанным».
«Если это будет продолжаться, то каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность, а не на международное право, на международные институты, ООН просто можно будет закрыть», - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что действовать нужно сейчас: немедленно возвращать силу Устава ООН, немедленно реформировать систему ООН, чтобы была справедливая представленность в Совбезе всех регионов мира.
«Нужно немедленно принуждать агрессора к миру», - добавил глава украинского государства.
Зеленский призвал немедленно привлекать российских военных и дававших им приказы к ответственности за выявленные преступления на территории Украины. По его убеждению, каждый, кто отдал преступные приказы и кто их выполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичен Нюрнбергскому процессу.
«Время трансформировать систему, стержнем которой является ООН. Чтобы это сделать, предлагаем созвать глобальную конференцию, и мы просим это сделать уже в мирном Киеве - для того, чтобы определиться, как будем реформировать мировую систему безопасности, как будем реально гарантировать незыблемость общепризнанных кодонов и целостность государств, как будем утверждать верховенство международного права», – сказал Президент.
Исключений, привилегий больше быть не может, все должны быть равными независимо от экономической силы, географической площади и индивидуальных амбиций, убежден Зеленский.
Мы нуждаемся в решениях от Совета Безопасности для мира в Украине, отметил он, призвав устранить россию «как агрессора и источник войны от блокирования решений относительно его же агрессий, ее же войны».
«Или если ваш действующий формат безальтернативный и выхода просто нет, то дальше только самороспуск», - добавил Зеленский.