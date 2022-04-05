В Минобороны заявили, что допускают любой сценарий продолжения войны

Высшее военное руководство Украины рассматривает все возможные сценарии продолжения войны, развязанной Россией. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Укринформ.

«Война продолжается, и сегодня мы рассматриваем все возможные сценарии продолжения этой войны. Мы должны все понимать, что риск ракетных атак сохраняется, враг не оставляет свои планы двигаться наступательным движением, продвигаться вглубь территории» , – сказала Маляр, отвечая на вопрос о том, готовы ли ВСУ к тому, что на освобожденные территории могут вернуться захватчики.

Она отметила, что на определенных направлениях – Киевская, Черниговская области – наблюдается отвод российских войск, однако необходимо понимать, что их отводят для того, чтобы перегруппировать, усилить и снова бросить в бой.

«Мы готовимся ко всем сценариям, и мы продолжаем воевать. Во многих регионах продолжаются ожесточенные бои. Мы обязательно победим, но этот путь долгий, и он требует наших усилий и терпения» , - подчеркнула Маляр.

Как сообщалось, 5 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что российские войска, по данным разведки и наблюдениям, проводят перегруппировку, пополнение личного состава и обеспечение подразделений ресурсами для нового масштабного наступления на востоке Украины, которое может состояться через несколько недель.