Bloomberg: США планируют запретить инвестиции в РФ

США, Европейский союз и G7 координируют новый пакет санкций против России, включая запрет США на все новые инвестиции в страну.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, сообщает Экономическая правда.

По словам источника, правительства также увеличат санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении неуказанных российских должностных лиц и членов их семей.

Ранее Евросоюз сообщил о пятом пакете санкции против РФ в ответ на зверства в Буче, в который вошло угольное эмбарго против агрессора и запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками.