Арестович: оккупанты всерьез рассматривают сдачу Херсона

Войска РФ готовятся сдать Херсон, а в Николаевской области их уже нет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Новое время.

В интервью Татьяне Поповой он заявил, что Херсон не будет освобожден «завтра», однако это может скоро случится, согласно планам оккупантов.

"Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе, среди прочих своих планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее" , — сказал Арестович.

Он также подчеркнул, что в Николаевской области российских оккупантов уже нет.

По прогнозу Арестовича, у РФ нет сил для наступления на территории Украины, а победу себе российский диктатор Владимир Путин будет делать «внутри страны». Что же касается переговоров, то военные условия совпадают с политическими.