СБУ: командиры приказывают солдатам РФ расстреливать гражданских

Служба безопасности Украины получила перехват разговоров, подтверждающих преступные приказы расстреливать гражданских граждан Украины. Об этом информировала пресс-служба СБУ, сообщает Укринформ.

«Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!» , – вот такие команды получают российские захватчики от своих командиров, подчеркнули в СБУ.

Отмечается, что российские террористы принимают эти приказы, вместо этого российские политики и пропагандисты сообщают о «постановках».

Нет, не постановки. Это – преступления, за которые вы будете отвечать!» , – подчеркнули в Службе безопасности.

В то же время, отмечается, что новые перехваченные СБУ разговоры свидетельствуют, что захватчики скулят, как дети, когда приходится воевать против мотивированной армии, а не мирных людей.

От страха они придумывают нереальные цифры украинских войск, чтобы хоть как-то оправдать свою беспомощность.

«…их группировка, 150 тысяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…» , – говорит оккупант.

В пресс-службе подчеркнули, что ВСУ действительно дают геройский отпор ордынцам, и нас много, потому что против захватчиков встает вся Украина.