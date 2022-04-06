Укрпошта возобновляет полноценную работу на освобожденной Сумщине

На большей части территории Сумской области отделения Укрпошты уже работают в обычном режиме: выдают пенсии и социальные выплаты, принимают оплату коммунальных услуг и выдают посылки, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, в Тростянце, Ахтырке, Путивле и Бурыне началась выдача пенсий и социальных пособий, в почтовых отделениях от жителей принимают оплату коммунальных платежей.

Также отделения Укрпошти в Сумской области возобновили прием и выдачу посылок.