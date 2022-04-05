Латвия закрывает два российских консульства

Латвия закрывает российские генконсульства в Лиепае, Даугавпилсе и высылает из страны 13 дипломатов. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Укринформ.

«Принимая во внимание преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия ужесточает дипломатические отношения с российской федерацией, закрывая консульства в Даугавпилсе, Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников» , - написал Ринкевичс в Твиттер.

Ранее о закрытии двух региональных консульств россии, в Нарве и Тарту, сообщила и Эстония. Кроме того, из страны вышлют 14 дипломатов и сотрудников посольства РФ.

В понедельник, 4 апреля, Литва первой из стран Европы после начала войны в Украине отозвала своего посла из России, а также предписала российскому послу Алексею Исакову покинуть Литву. Кроме того, власти страны предписали закрыть консульство России в Клайпеде.