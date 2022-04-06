Bloomberg: под новые санкции ЕС и США могут попасть дочери Путина

США, Европейский союз и G7 координируют новый пакет санкций против России, включая запрет США на новые инвестиции в страну. Также Европейский союз рассматривает возможность ввести санкции против двух дочерей российского президента Владимира Путина, сообщает УНИАН.

По словам источника, власти также увеличат санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении неуказанных российских должностных лиц и членов их семей.

Новые меры должны помочь с деградацией инструментов российской государственной власти и нанести России острый и немедленный экономический ущерб.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, ЕС также обсуждает санкции против дочерей президента России Владимира Путина. Дочери Путина является частью предложенного списка санкций, который также включает политических деятелей, магнатов и членов их семей, а также нескольких пропагандистов.

Эти санкции еще не одобрены. У Путина и его бывшей жены есть две дочери. По данным СМИ, их зовут Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.

Ранее Евросоюз объявил о пятый пакет санкций в отношении России через войну в Украине. Новые санкции коснутся импорта угля, запрета операций с четырьмя ключевыми российскими банками и запрета захода судов в порты.