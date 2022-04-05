Постпред ЕС при ООН: резня в Буче показывает истинную суть войны РФ против Украины
Массовые преступления, совершенные российскими войсками в ныне освобожденных украинских городах, демонстрируют миру истинную сущность развязанной РФ войны против Украины. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель ЕС при ООН Олаф Скуг, сообщает Укринформ.
"Мы решительнее всего осуждаем массовые преступления, совершенные российскими вооруженными силами в нескольких оккупированных украинских городах. Ужасающие изображения резни с большим количеством гражданских жертв, а также разрушение гражданской инфраструктуры показывают настоящее лицо жестокой российской агрессивной войны", - сказал Скуг.
Он подчеркнул, что эти убийства войдут в перечень массовых преступлений, совершенных россией в Европе: "российские власти ответственны за эти преступления, совершенные, когда они имели де-факто контроль над этими территориями. Они должны соблюдать международное право в вопросе оккупации".
Дипломат заявил, что Россия обстреливает гражданское население и наносит удары по гражданским объектам, в том числе больницам, медицинским учреждениям, школам и приютам.
"Эти военные преступления должны немедленно прекратиться. Ответственные предстанут перед правосудием в соответствии с международным правом", - подчеркнул он.