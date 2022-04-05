Постпред ЕС при ООН: резня в Буче показывает истинную суть войны РФ против Украины

Массовые преступления, совершенные российскими войсками в ныне освобожденных украинских городах, демонстрируют миру истинную сущность развязанной РФ войны против Украины.﻿ Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель ЕС при ООН Олаф Скуг, сообщает Укринформ.

"Мы решительнее всего осуждаем массовые преступления, совершенные российскими вооруженными силами в нескольких оккупированных украинских городах. Ужасающие изображения резни с большим количеством гражданских жертв, а также разрушение гражданской инфраструктуры показывают настоящее лицо жестокой российской агрессивной войны" , - сказал Скуг.

Он подчеркнул, что эти убийства войдут в перечень массовых преступлений, совершенных россией в Европе: "российские власти ответственны за эти преступления, совершенные, когда они имели де-факто контроль над этими территориями. Они должны соблюдать международное право в вопросе оккупации".

Дипломат заявил, что Россия обстреливает гражданское население и наносит удары по гражданским объектам, в том числе больницам, медицинским учреждениям, школам и приютам.