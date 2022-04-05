Эстония передала Украине партию летального оружия

Правительство Эстонии передало партию летального оружия, в том числе гаубицы, для защиты Украины от российского вторжения.﻿ Об этом говорится в заявлении посольства Эстонии в Украине, сообщает Европейская правда.

Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.

Кроме того, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.