Верещук: за сутки удалось эвакуировать почти 4 тыс украинцев

Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 3,8 тысячи человек. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении, сообщает Укринформ.

«Всего сегодня эвакуировано 3846 человек. По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2216 человек, из них из Мариуполя 1496 человек. Также 720 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь» , – сказала Верещук.

По ее словам, колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, следовавшая по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться. Она отметила, что по дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из Бердянска.

«Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. Они сейчас проходят пункты пропуска в Васильевке. Уже в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье» , – сказала чиновница.

Она добавила, что в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск, ими эвакуировали 150 человек. По словам Верещук, из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной Луганской области удалось эвакуировать 1080 человек.