WSJ: под новые санкции США попадет Сбербанк РФ

В новый санкционный пакет Соединенных Штатов будет включен Сбербанк – крупнейший банк РФ.﻿ Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщает Европейская правда.

Как отмечает издание, новый пакет американских санкций будет включать в себя запрет на все новые инвестиции в Россию и замораживание иностранных активов некоторых крупнейших российских банков.

В частности, санкции будут введены против ключевых российских банков, в частности речь идет о замораживании активов Сбербанка РФ.

В новый санкционный список также будут включены и другие банки (в частности ВТБ) и государственные организации, против которых санкции были введены ранее. Теперь санкционное давление будет усилено.

Также американские санкции затронут и российских официальных лиц и членов их семей.

Попадание Сбербанка под действие санкций важно потому, что до сих пор в ЕС воздерживались от введения против него ограничений. В частности, он еще не попал от отключения от системы SWIFT.