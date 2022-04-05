Венедиктова: военные РФ насиловали детей и пожилых людей

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что российские военные в Украине совершали сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Прокуратура вместе с общественными организациями разрабатывает механизм помощи пострадавшим, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила﻿ Венедиктова во время координационного совещания с правоохранительными и государственными органами, а также общественным сектором по расследованию половых преступлений.

По словам генпрокурора, российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Правоохранители получают оперативную информацию о фактах такого надругательства, такие сообщения размещают в соцсетях.

"Но об этом молчат жертвы. Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем. Нарабатываем действенный алгоритм, чтобы помочь жертвам и физически, и морально, и юридически. В этом очень помогут общественные организации, потому что именно им, как показывает практика по противодействию домашнему насилию, доверяются потерпевшие. И здесь мы будем в синергии: от них безопасность и терапия, от нас защита прав жертв и наказание виновных" , - сообщила Венедиктова.

Участники совещания согласились с необходимостью применения международных протоколов расследования таких военных преступлений, а также необходимостью проводить экспертизу всех убитых женщин на предмет возможных изнасилований.

Кроме того, речь шла о необходимости избежать повторной травматизации пострадавших при их работе с медиками, следователями, прокурорами, журналистами.