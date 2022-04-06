"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля, сообщает Сегодня.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

13:00 — 274/273 Краматорск — Львов; 16:00 — 276/275 Краматорск — Львов; 17:00 — 278/277 Краматорск — Львов.

Другие:

13:00 — 236/235 Покровск — Черновцы; 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая; 16:10 — 7931 Покровск — Днепр (билеты в продаже); 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп; 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 5 апреля. Было эвакуировано 3846 человек.

"По гуманитарным коридорам из Мариуполя в Бердянск за сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехало 2216 человек, из них из Мариуполя — 1496 человек. Также 720 человек доехали из городов Запорожской области — Пологи, Васильевка, Бердянска и Мелитополь" , — рассказала.

Она отметила, что колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации международного комитета Красного креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться.