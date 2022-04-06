На нужды Минобороны выделили 33 млрд гривен

Кабинет министров выделил почти 33 миллиарда гривен на нужды Министерства обороны, сообщает УНИАН.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 5 апреля.

В частности, правительство приняло решение выделить 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны Украины.

"Выделяем Министерству обороны и Службе безопасности Украины средства из резервного фонда. Это средства на зарплаты, технику, оружие, топливо и все необходимое для наших защитников. Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды" , - отметил глава правительства.

Также премьер-министр сообщил, что сразу несколько государств предложили свою бесплатную помощь в лечении и реабилитации наших военных и гражданских. Поэтому правительство утвердило документ, который поможет быстро и правильно организовать весь процесс.