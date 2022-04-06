Новая Зеландия вводит торговые санкции против РФ. В частности, 35% пошлины на весь импорт из страны-агрессора, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Новой Зеландии.

Такова реакция страны на зверства оккупантов в Буче и других регионах Украины.

Отмечается, что Новая Зеландия также расширит действующие санкции на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности, в частности оборудование и двигатели ИКТ.

"На сегодняшний день это наиболее значимый экономический ответ Новой Зеландии на российское вторжение" , — говорится в сообщении.