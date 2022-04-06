Новая Зеландия вводит торговые санкции против РФ
Новая Зеландия вводит торговые санкции против РФ. В частности, 35% пошлины на весь импорт из страны-агрессора, сообщает Новое время.
Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Новой Зеландии.
Такова реакция страны на зверства оккупантов в Буче и других регионах Украины.
Отмечается, что Новая Зеландия также расширит действующие санкции на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности, в частности оборудование и двигатели ИКТ.
"На сегодняшний день это наиболее значимый экономический ответ Новой Зеландии на российское вторжение", — говорится в сообщении.
МИД Новой Зеландии отмечает, что массовые убийства мирного населения в Буче и других регионах Украины
«являются отвратительными и вменяемыми», поэтому страна
«продолжает реагировать на бездумные акты агрессии Путина».