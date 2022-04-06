Intel останавливает деятельность в РФ

Intel останавливает деятельность в РФ
Фото: Pixabаy

Крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel прекратила все деловые операции в России, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении Intel.

"Наши мнения со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, которые имеют семьи, друзей и близких в этом регионе… Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в России", — говорится в сообщении.

Ранее AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в Россию.

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