ООС: на Донбассе отразили девять атак российских оккупантов

За минувшие сутки украинские военные отразили девять атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Также украинские бойцы уничтожили четыре танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем противника.

Кроме того, был захвачен российский танк

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили шесть беспилотных летательных аппаратов врага.