РФ может сделать Приднестровье плацдармом наступления на Украину

Вторник, 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны России в Украине. В то время как РФ готовит новое наступление на востоке Украины, разведки западных стран приводят все больше подтверждений военных преступлений, которые оккупанты совершают на украинской земле, сообщает Новое время.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки в зоне ООС украинские бойцы уничтожили четыре танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем противника.

Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на Южнобугском направлении. В частности, на аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, новые санкции США и их союзников будут нацелены на чиновников РФ, членов их семей, российские финансовые учреждения и государственные предприятия.

Тела убитых людей лежали на улицах Бучи, когда она была оккупирована Россией, сообщает Министерство обороны Британии.

Со ссылкой на спутниковые снимки от 21 марта разведка ведомства отмечает, что по меньшей мере восемь опознанных тел лежало на улицах города.