ОГА: россияне уничтожили нефтебазу на Днепропетровщине, горит завод
В Днепропетровской области российские ракеты ночью уничтожили нефтебазу и подожгли завод, пожар тушат до сих пор, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.
"Ночь была тревожная и сложная.
Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор борются с огнем. Там сильный пожар. Горит горючее.
Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу".
Поздним вечером 5 апреля в Днепропетровской области слышали взрывы, очевидцы сообщили о взрывах в Новомосковске.