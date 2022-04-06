ОГА: россияне уничтожили нефтебазу на Днепропетровщине, горит завод

В Днепропетровской области российские ракеты ночью уничтожили нефтебазу и подожгли завод, пожар тушат до сих пор, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

"Ночь была тревожная и сложная.

Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор борются с огнем. Там сильный пожар. Горит горючее.

Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу".

Поздним вечером 5 апреля в Днепропетровской области слышали взрывы, очевидцы сообщили о взрывах в Новомосковске.