Посольство Турции вернулось из Черновцов в Киев
Турецкое посольство после временного перенесения в Черновцы вернулось в Киев, сообщает Европейская правда.
"Временно мы перенесли нашу деятельность в Черновцы, которые превратились в наш логистический центр в работе. А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев" - говорится в сообщении посольства на странице Facebook.
"С завтрашнего дня мы продолжим нашу работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22" – сообщили в посольстве.
Турция решила перенести посольство из Киева в Черновцы 11 марта.