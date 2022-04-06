Посольство Турции вернулось из Черновцов в Киев

Турецкое посольство после временного перенесения в Черновцы вернулось в Киев, сообщает Европейская правда.

"Временно мы перенесли нашу деятельность в Черновцы, которые превратились в наш логистический центр в работе. А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев" - говорится в сообщении посольства на странице Facebook.

"С завтрашнего дня мы продолжим нашу работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22" – сообщили в посольстве .

Турция решила перенести посольство из Киева в Черновцы 11 марта.