ООН: С начала войны в Украине погибли 1480 мирных жителей

С начала полномасштабного вторжения России погибли 1480 мирных жителей Украины, также 2195 ранены. Об этом говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 5 апреля.

Так, среди убитых 211 женщин, 331 мужчина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 815 взрослых и 61 ребенок, пол которых пока не установлен.

"Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары" , - говорится в сообщении.

В ООН добавили, что реальное количество жертв может быть гораздо больше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.