В ОП рассказали, чего ждут от визита президента ЕК в Киев
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом ожидания от визита президента Еврокомиссии и главы европейской дипломатии в Киев, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Facebook после встречи с послом во Львове.
По словам Жовквы, этот визит, помимо глубоко символического значения, должен иметь и конкретный результат.
"Речь о новых санкциях, которые будут иметь реальное и мгновенное влияние на Россию; весомую финансовую поддержку, в том числе в рамках Трастового фонда солидарности; так необходимую гуманитарную помощь" - отметил Жовква.
Но не менее важным вопросом, по словам Жовквы, является ускоренная процедура вступления Украины в ЕС.
"Ведь несколько месяцев, взятые Еврокомиссией на подготовку Вывода о соответствии Украины Копенгагенским критериям, скоро всплывают. Ждем и здесь скорый и конкретный результат" - заявил он.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия на этой неделе планирует передать Украине опросник, являющийся необходимым этапом для обретения Украиной статуса кандидата.