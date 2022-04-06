В ОП рассказали, чего ждут от визита президента ЕК в Киев

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом ожидания от визита президента Еврокомиссии и главы европейской дипломатии в Киев, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Facebook после встречи с послом во Львове.

По словам Жовквы, этот визит, помимо глубоко символического значения, должен иметь и конкретный результат.

"Речь о новых санкциях, которые будут иметь реальное и мгновенное влияние на Россию; весомую финансовую поддержку, в том числе в рамках Трастового фонда солидарности; так необходимую гуманитарную помощь" - отметил Жовква .

Но не менее важным вопросом, по словам Жовквы, является ускоренная процедура вступления Украины в ЕС.

"Ведь несколько месяцев, взятые Еврокомиссией на подготовку Вывода о соответствии Украины Копенгагенским критериям, скоро всплывают. Ждем и здесь скорый и конкретный результат" - заявил он .

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия на этой неделе планирует передать Украине опросник, являющийся необходимым этапом для обретения Украиной статуса кандидата.