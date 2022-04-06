Глава общины: в Бородянке оккупанты расстреливали разбиравших завалы

В Бородянке Киевской области российские оккупанты не давали людям достать из-под завалов заживо погребенных жителей. Об этом рассказал и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, сообщает Новое время.

Он напомнил, что Бородянка одной из первых подверглась вражеским авиационным обстрелам. Россия сбрасывала бомбы на 9-этажные дома.

Жители, которые сидели в подвалах, оказались погребены заживо. Оккупанты не давали разбирать завалы – как только люди подходили к поврежденным домам, начинались обстрелы.

"Мы обращались к ним и письменно, раскапывать никто никого не давал" , — добавил Юрко.

Он также уточнил, что оккупанты не давали разрешения на зеленые коридоры для эвакуации мирного населения.