Слідство.Інфо: каждый третий бучанский убийца воевал в Сирии

Каждый третий военный из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России, убивавших людей в Буче, воевал в Сирии на стороне диктатора Башара Асада. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

По данным украинской разведки, именно представители этой бригады оккупировали Бучу, Ирпень и Гостомель в Киевской области, где после себя оставили сотни убитых украинцев.

Журналисты обработали списки 155-й Тихоокеанской бригады, которые опубликовало ГУР.

Так, из 82 военных РФ из этого списка не менее 24, то есть почти каждый третий, были участниками войны в Сирии.

Остальные оккупанты не могли воевать в Сирии из-за своего возраста, потому что тогда еще учились в школе или училищах. Значительное количество оккупантов из этой бригады, чьи имена есть в списке, родились в 1998-2002 годах.

Отмечается, что именно эти 20-летние оккупанты хвалятся в соцсетях тем, что отрезают уши украинцам, а также угрожают убийствами и издевательствами.