Закон о льготном импорте и отмене налога на недвижимость вступил в силу

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" №2142-IX (В Раде проходил как №7190) о льготном импорте в период войны подписан президентом, опубликован в "Голосе Украины" и вступил в силу, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно этому документу, импорт товаров в Украину освобожден от ввозной пошлины и НДС для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установлена упрощенная форма растаможки.

Приняв закон, депутаты также полностью освободили от налогообложения импорт транспортных средств гражданами, а также субъектами упрощенной системы.

Помимо того за 2021-й и 2022 налоговые (отчетные) годы не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты жилой недвижимости, в том числе их доли, на территориях ведения боевых действий либо временно оккупированных вооруженными формированиями РФ.

Также совершенствуются положения о налогообложении налога на доходы физлиц от собственно выращенной с/х продукции и освобождении от уплаты НДС плательщиков единого налога третьей группы на особых условиях.

Продлевается с трех до шести месяцев период, в течение которого плательщики, которые не имели возможности подать налоговую отчетность, должны исполнить обязанность по полной подаче отчетности по истечении особого периода.

Закон также определяет особенности функционирования таможенных органов на период военного времени.

Помимо того закон содержит уточнения к уже принятому недавно закону №2120 (законопроект шел под номером 7137-д) о налоговых льготах на время военного положения, в частности, переход на упрощенную третью группу единого налога 2% осуществляется уже со следующего дня после подачи заявления, а не со следующего месяца.

Как сообщалось, Кабмин постановлением от 20 марта №330 предварительно на время военного положения разрешил ввозить товары, в частности транспортные средства, по упрощенной процедуре без уплаты таможенных платежей, однако решение вступит в силу после принятия указанного закона.

Согласно ему, наряду со стандартным почти для всех товаров вводится упрощенный способ таможенного контроля, который освобождает импорт от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины, предполагает подачу предварительной таможенной декларации и не требует проведения таможенного досмотра.

Как указано в документе, упрощенный способ не будет применяться компаниями, которые ввозят в Украину спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво (кроме кваса живого брожения), табачные изделия, табак и его промышленные заменители, сигареты, а также жидкости, используемые в электронных сигаретах.