Сийярто вызвал посла Украины из-за "оскорбления" Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины, заявляя об оскорбительных украинских заявлениях в отношении позиции Будапешта по поводу войны.﻿ Об этом заявил в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европейская правда.

Сийярто заявил, что результаты выборов в воскресенье показали поддержку позиции правительства, выступающего против энергетических санкций и не допускающего транзит оружия через территорию Венгрии.

"Мы понимаем, что у украинцев был бы другой интерес, даже не спорим с ними: интересы украинского народа и интересы венгерского народа на первом месте. Однако нельзя не сказать об одном: никто не может позволить себе оценивать демократическое решение венгерского народа!" – заявил Сийярто у себя в соцсети.

Также он заметил, что "заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и сожаления по поводу волеизъявления венгерского народа неприемлемы" .