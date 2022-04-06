ОВА: оккупанты обстреляли Луганскую область, есть пострадавшие

Российская армия вчера, 5 апреля, обстреляла жилые кварталы в Луганской области. В результате в Рубежном пятеро пострадавших и один погибший, в области разрушены еще 11 домов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что вражеские войска обстреляли жилые кварталы Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки.

"Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам. В старой части Северодонецка случилось возгорание гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий. В доме в Попасной сгорели сразу три этажа" , - говорится в сообщении. ﻿

Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов. Спасатели справились с семью пожарами в жилом фонде Луганской области, добавил глава ОВА.