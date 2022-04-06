Советник главы МВД о Бородянке: страшно представить, что мы можем там увидеть

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что под завалами многоэтажных зданий в Бородянке Киевской области может быть много жертв, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона он отметил, что в подвалах этих зданий прятались люди. Сейчас завалы необходимо разобрать.

"Страшно представить, что там можно увидеть под этими завалами" , — сказал он.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.