Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 600 человек,
- танков ‒ 684 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1861 ед,
- артиллерийских систем – 332 ед,
- РСЗО - 107 ед,
- средств ПВО – 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 135 ед,
- автомобильной техники - 1324 ед,
- кораблей /катеров - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96,
- специальной техники – 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.