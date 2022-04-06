ВОЗ: в мире резко пошла на спад смертность от коронавируса

В мире количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 резко уменьшилось, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что на 43% уменьшилось количество новых еженедельных смертей по сравнению с предыдущей неделей.

В шести регионах ВОЗ было зарегистрировано более 9 млн. новых случаев и более 26 тыс. новых смертей. Все регионы демонстрируют тенденцию к снижению как количества новых случаев, так и новых смертей.

Смертность сильно снижается в Юго-Восточной Азии (на 73%) и в Америке (на 63%), а количество новых заражений в Европе снизилось на 16%.