Крупнейший производитель ветровых турбин уходит из России

Датский производитель ветряных турбин Vestas покидает российский рынок из-за войны в Украине, сообщает Новое время.

Крупный производитель оборудования для возобновляемой энергетики датская Vestas выходит с российского рынка из-за войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении компании, передает TV2.

Датская компания является одним из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов. Выход Vestas коснется как двух российских заводов в России, так и клиентской поддержки.

Компания планирует провести упорядоченную передачу бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством.

По словам СЕО Vestas Хенрика Андерсена, будет переходный период, когда будут функционировать «избранные виды деятельности».

Компания Vestas работала на российском рынке с 2017 года, когда заключила соглашение с финской энергетической компанией Fortum о проектах ветровых турбин в России.