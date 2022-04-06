Мишель: ЕС рано или поздно введет санкции против нефти РФ

ЕС рано или поздно введет санкции против российской нефти и газа. В этом убежден глава Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Новое время.

"Мы ужесточаем наши санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль. Новый пакет включает запрет на импорт угля. И я думаю, что меры по нефти и даже по газу тоже рано или поздно понадобятся" , — написал он у себя в Twitter.

Ранее Евросоюз объявил о пятом пакете санкций в отношении России из-за войны в Украине. Новые санкции затронут импорт угля, запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками и запрет захода судов в порты.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости разработать стратегию, которая ударит по российской экономике пропорционально беспрецедентной жестокости войны, которую ведет РФ против Украины.