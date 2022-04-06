Глава ЕК призвала ужесточить санкции против РФ за военные преступления
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к еще большему ужесточению санкций против кремлевского режима за его военные преступления в Буче и других городах Украины. Об этом она сказала во время своего выступления в среду, 6 апреля, сообщает Новое время.
"Мы все видели кадры из Бучи. Вот что происходит, когда путинские солдаты оккупируют украинскую территорию. Они называют это освобождением. Я называю это военными преступлениями. Российским властям придется за них ответить. Мы должны снова усилить давление на Путина и правительство РФ", — заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, сейчас никто не может оставаться нейтральным, сталкиваясь с такой
"неприкрытой агрессией против мирных жителей", поскольку нынешние решения европейских стран определят,
"как мы глобально будем относиться к таким нарушениям международного права в будущем".