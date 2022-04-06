Кубраков: большинство промышленных предприятий Запорожья возобновили работу

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что большинство крупных государственных и частных промышленных предприятий, обеспечивающих экономику региона, уже возобновили работу, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сообщил в соцсетях.

К таким предприятиям он отнес Мотор Сич, Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожтрансформатор, УПК "Искра", КБ "Прогресс", Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения и др.