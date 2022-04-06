Глава ОВА призывает жителей Луганской области срочно эвакуироваться
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей выехать из области.
"Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное, Попасная, Горное – эвакуируйтесь!" – написал Гайдай.
Он добавил, что оккупанты начали уничтожать железнодорожное сообщение Донецкой области.
В среду, 6 апреля, в Луганской области для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров – из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего, Лисичанска.
"Вывезем всех желающих, если россияне позволят добраться до мест сборов. Потому что, как видите, "режим тишины" они соблюдают далеко не всегда.
Обращаюсь к каждому жителю Луганщины – эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Отсутствует прямой "гуманитарный коридор" в Кременную. Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда. Пока есть автобусы и поезда – пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались. К счастью, восстановили", – написал он.