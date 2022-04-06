Глава ОВА призывает жителей Луганской области срочно эвакуироваться

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей выехать из области.

"Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное, Попасная, Горное – эвакуируйтесь!" – написал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты начали уничтожать железнодорожное сообщение Донецкой области.

В среду, 6 апреля, в Луганской области для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров – из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего, Лисичанска.

"Вывезем всех желающих, если россияне позволят добраться до мест сборов. Потому что, как видите, "режим тишины" они соблюдают далеко не всегда.