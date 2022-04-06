Песков: Путин лично приказал войскам РФ покинуть Киевщину

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал отвод российских оккупационных войск из Киевской области "жестом доброй воли".﻿ Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Украинская правда.

По словам Пескова, такой шаг необходим для создания условий для переговоров.